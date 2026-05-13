Calcio serie D la festa allo stadio Trestina nuovo look per il Casini Bambini | Obiettivo centrato

Nel comune di Trestina, lo stadio Casini ha subito un restyling che ha riguardato l’ingresso e la biglietteria, con interventi mirati alla riqualificazione e all’eliminazione delle barriere architettoniche. La modifica è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale durante una giornata di festa, alla quale hanno partecipato anche alcuni bambini che hanno espresso soddisfazione per i lavori realizzati. L’occasione è stata anche l’occasione per ricordare una persona scomparsa, Lorenzo.

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TRESTINA - Nuovo restyling a Trestina dell’ingresso e della biglietteria dello stadio comunale Casini: un intervento che ha riqualificato l’impianto ed eliminato le barriere architettoniche, festeggiato con tutta la comunità nel ricordo indelebile di Lorenzo. L’affetto per Lorenzo Casini ha reso emozionante e sentita la cerimonia di inaugurazione, organizzata in occasione della disputa del memorial giovanile, dedicato a lui da 32 anni. Attorno alla famiglia si è stretta l’amministrazione comunale, la dirigenza del Trestina, il vice presidente vicario del Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti Tomassucci, l’amministratore unico di Polisport Nardoni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio serie D, la festa allo stadio. Trestina, nuovo look per il Casini. Bambini: "Obiettivo centrato» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calcio. Trestina, si riparte dalla salvezza. Funziona il tandem Podrini-BambiniUna volta centrata la salvezza, il Trestina riparte dal direttore generale Lorenzo Bambini e dal direttore sportivo Sante Podrini. Leggi anche: Niente festa post partita allo stadio per celebrare l'Arezzo in serie B: i perché della questura Temi più discussi: Scheda Sant Angelo - Serie D Girone D Italia; Serie D, al via la post-season: il programma gare del 9 e 10 maggio. Rinviati al 17 maggio i playoff del Girone C e i playout del Girone F; Savoia e Desenzano promosse in Serie C; Serie D, il programma gare della fase post season. 11/5/26. CALCIO DILETTANTI - RISULTATI FINALI ECCELLENZA girone A. Schio promosso in serie D. Play off: Ambrosiana - Villafranchese 4-1: ora fase interregionale coi lombardi per la D. Play out: Isola Rizza - Limena 1-1; ritorno 17/5. Retrocesse Eugane x.com Zeroli scored a wonder goal to send Juve Stabia to Serie B Playoff Semi-Finals. Modena 0:1 Juve Stabia. reddit Rigore di Poesio, il Pavia resta in serie DNel play out di Eccellenza il Vigevano si arrende in casa (1-2) al cospetto della Vis Nova Giussano, decisiva la sfida di domenica prossima. Prima Categoria, ... laprovinciapavese.gelocal.it Serie D, il Teramo Calcio vola in finale playoff: battuto l’Atletico Ascoli, ora il derby con il NotarescoIl Teramo supera l’Atletico Ascoli per 2-1 nei 90 minuti e conquista l’accesso alla finale playoff di Serie D Girone F, dove ad attenderlo ci sarà il Notaresco in un derby tutto abruzzese che promette ... rete8.it