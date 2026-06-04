Al termine di una stagione segnata da vittorie e sconfitte, le giocatrici della squadra bianconera sono state ufficialmente salutate dai loro allenatori. Canzi e Braghin hanno ringraziato le atlete per l’impegno durante gli incontri, mentre le giocatrici hanno ricevuto i saluti di addio. La squadra si prepara ora a nuovi cambiamenti in vista della prossima stagione.

Al termine di una stagione dominata da alti e bassi, le ragazze bianconere, reduci dalla dolorosa sconfitta rimediata in finale di Coppa Italia contro la Roma, sono costrette a vivere un’altra altalena emotiva; due dei punti di riferimento della Juventus Women, infatti, hanno deciso di separarsi dalla squadra bianconera, trascinando con loro emozioni e ricordi. L’uscita di scena di Stefano Braghin: un pilastro del progetto femminile. Entrato a far parte del club bianconero nel 2012 come responsabile del settore giovanile, nel corso della stagione 20172018, Stefano Braghin realizza una sua grande intuizione: trasformare il calcio femminile in un progetto in continua crescita, al punto da costruire una squadra che possa risultare competitiva sia a livello nazionale che internazionale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Un finale di stagione dolceamaro: Canzi e Braghin salutano la squadra bianconera

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