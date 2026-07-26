Calcio Seconda Cat Molinense conferme e alcune novità Molti giovani oltre agli esperti Rosi e Cro

La Molinense si prepara per il campionato di Seconda Categoria con alcune novità in rosa. In panchina è stato riconfermato Simone Rimini, che ha curato anche la formazione della squadra. La rosa include diversi giovani giocatori, affiancati dagli esperti Rosi e Cro. La squadra si presenta con un mix di esperienza e freschezza, pronta a scendere in campo per la nuova stagione.

La Molinense si appresta a vivere un nuovo campionato di Seconda Categoria con alcune novità. In panchina è stato confermato Simone Rimini, che si è anche occupato di costruire l’organico a sua disposizione. Sono arrivati solo due giocatori esperti, l’attaccante Gianmarco Rosi, proveniente dal Reconquista di San Piero a Sieve, e il portiere Alessio Cro, che militava nel Tosi. Per il resto, sono stati tesserati solamente giovani provenienti da squadre juniores. Si tratta dei difensori Pietro Filippini, dall’Alleanza Giovanile Dicomano, e Lorenzo Andrei, dalla Settignanese, e dei centrocampisti Matteo Angeli e Tommaso Angeli, entrambi provenienti dall’Audax Rufina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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