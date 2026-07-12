Calcio | Eccellenza Questo Camaiore fa sul serio Colpo Espeche ed altre tre giovani conferme

Il Camaiore ha acquisito il centrocampista Espeche e confermato tre giovani giocatori. La squadra punta a tornare in Eccellenza dopo aver perso la categoria ai playout. La formazione sta rafforzando la rosa in vista della prossima stagione. Nessuna informazione su altre operazioni di mercato o dettagli sulla rosa attuale.

Fa sul serio il Camaiore che vuole affrontare la prossima Eccellenza cercando di riprendersi subito quella D perduta solo ai playout. Con la retrocessione già alle spalle, il sodalizio del presidente Michele Pardini si è subito preso la scena del mercato estivo con una campagna acquisti di rilievo: dopo i colpi Buffa, Mapelli e Meucci ed il grande ritorno di Amico ecco l’ufficialità del 5° nuovo innesto. Si tratta del 41enne difensore argentino Marcos Espeche, elemento di notevole affidabilità, carisma e spessore (anche umano). Espeche è reduce dall’esperienza in Prima categoria all’Atletico Lucca dopo aver fatto a lungo il professionista in C con Pontedera, Reggiana (con cui ha giocato in Serie B), Gubbio e Lucchese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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