Dall’inizio dell’anno, la Cina ha imposto restrizioni sulle esportazioni di alcune terre rare, elementi fondamentali per l’industria tecnologica e meccanica. Questa decisione ha avvantaggiato alcune aziende cinesi, che stanno aumentando i profitti, mentre penalizza le imprese giapponesi, che si vedono limitate nel loro accesso a queste risorse. La misura si inserisce nel contesto delle tensioni tra Cina e Taiwan, influenzando anche il settore delle materie prime.

E sta penalizzando quelle giapponesi: c'entrano le terre rare e un parziale divieto alle loro esportazioni che sta cambiando il settore Dall’inizio di quest’anno la Cina ha limitato le esportazioni di alcune “terre rare”, un gruppo di elementi importantissimi per numerose produzioni tecnologiche e meccaniche. Lo ha fatto inizialmente a causa di una lite diplomatica col Giappone, come ritorsione. Ma questa misura sta avendo degli effetti secondari notevoli: sta mettendo in grave difficoltà le aziende giapponesi, consentendo alle loro concorrenti cinesi di prendersi clienti e quote di mercato. La lite tra Cina e Giappone è cominciata lo scorso novembre, quando la prima ministra del Giappone, Sanae Takaichi, ha detto in parlamento che se la Cina dovesse attaccare Taiwan il Giappone potrebbe rispondere militarmente per difendere l’isola. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un litigio su Taiwan sta facendo fare molti soldi ad alcune aziende cinesi

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China Warplanes Near Taiwan as Xi Meets Opposition Leader

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