Il Calcio Napoli ha vinto 2-0 contro la Carrarese nella seconda amichevole stagionale a Dimaro. La partita si è svolta sotto la guida di Max Allegri, che ha diretto la squadra durante questa fase di preparazione. Binance Research ha pubblicato uno studio secondo cui i prezzi del petrolio non influenzano l’andamento di Bitcoin, sottolineando invece il ruolo del capitale istituzionale.

Binance Research: i prezzi del petrolio non influenzano l’andamento di Bitcoin, il fattore chiave è il capitale istituzionale Seconda uscita stagionale a Dimaro per il nuovo Calcio Napoli di Max Allegri. Dopo la sconfitta contro l’Arezzo, gli azzurri cercano affiatamento e organizzazione sui novi schemi contro un’altra squadra di Serie B. Il tecnico toscano schiera Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, Vergara, Politano, Hojlund, Giovane. Buono il primo tempo del Calcio Napoli che con trame precise e buona circolazione del pallone per essere ad agosto mette più volte in difficoltà i toscani. Bene l’occupazione dell’aria di rigore avversaria e buone prestazioni di anguissa a centrocampo e Hojlund in attacco. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Napoli, ufficializzate le prime amichevoli estive con Arezzo e Carrarese

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