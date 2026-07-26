calcio dilettanti la riolese ripescata in prima categoria

La Riolese Sportiva è stata ufficialmente ripescata in Prima Categoria dopo i primi turni di ripescaggi. La squadra, nata dalle ceneri del Riolo Terme, torna così a disputare il massimo campionato dilettantistico locale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e conferma il ritorno della società in questa categoria, dopo aver ottenuto il nulla osta per la ripresa dell’attività ai vertici regionali.

Era nell’aria, ma ora è ufficiale. Dopo la prima serie di ripescaggi, la Riolese Sportiva, sorta dalle ceneri del Riolo Terme, è tornata in Prima Categoria. Infatti, dopo la revoca dell’affiliazione della bolognese Corticella – precipitata in un gorgo di oltre 4 milioni di euro di debiti – e così estromessa dal campionato di Promozione, la neonata Real Sporting Pianorese (sorta dalla fusione di Sporting Pianorese e Sporting Vado) lascia la Prima per la categoria superiore. E il posto vacante è preso dalla Riolese che, pur terza nel girone alle spalle di Vis Faventia e Mezzano, raggiunge i manfredi in Prima, avendo vinto prima i playoff del girone M di Seconda, perdendo poi la finale regionale, solo ai rigori, col Team Crociati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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