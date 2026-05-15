Calcio dilettanti Prima Seconda e Terza Categoria Il quadro play off
Domenica si sono disputate le partite decisive dei play off nelle categorie dilettantistiche di calcio, dalla Prima alla Terza Categoria. In Prima Categoria, le squadre si sono sfidate all’interno dei gironi per determinare le sei qualificate alle fasi successive. Le partite hanno coinvolto le formazioni ancora in corsa, mentre le altre categorie hanno completato le loro fasi di qualificazione o eliminazione in base ai risultati ottenuti durante la giornata. Le sfide hanno visto confronti diretti tra le squadre rimaste in gioco.
In campo domenica le squadre ancora in corsa nei play off. In Prima Categoria si giocano le finali all’interno dei gironi per definire le 6 qualificate. Non scenderà in campo l’Audace Galluzzo Oltrarno, sconfitta dal Calenzano nello spareggio per il primo posto, che può contare sulla "forbice" sulla terza in classifica. In Seconda Categoria tre finali dei play off, in programma alle 16, riguardano società fiorentine. Nel Girone D, al Comunale di Pontassieve, si affrontano i valdarnesi della Fulgor Castelfranco e la Molinense. Nel Girone E, sul campo dell’Isolotto, si sfidano l’Impruneta Tavarnuzze e la Florence. Nel Girone F, a Badia a Settimo, in campo gli empolesi del Capraia e l’Atletica Castello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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