Calcio dilettanti Prima Seconda e Terza Categoria Il quadro play off

Domenica si sono disputate le partite decisive dei play off nelle categorie dilettantistiche di calcio, dalla Prima alla Terza Categoria. In Prima Categoria, le squadre si sono sfidate all’interno dei gironi per determinare le sei qualificate alle fasi successive. Le partite hanno coinvolto le formazioni ancora in corsa, mentre le altre categorie hanno completato le loro fasi di qualificazione o eliminazione in base ai risultati ottenuti durante la giornata. Le sfide hanno visto confronti diretti tra le squadre rimaste in gioco.

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