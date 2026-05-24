Dilettanti | playoff di Promozione Prima e seconda categoria La Castelnuovese va all’attacco dell’Audace Galluzzo Casentino Academy prima tappa verso il sogno

Da sport.quotidiano.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel campionato di Promozione, Prima e Seconda Categoria sono in corso i playoff con quattro squadre aretine ancora in corsa. La Castelnuovese si prepara a sfidare l’Audace Galluzzo, mentre il Casentino Academy affronta la prima partita dei playoff, segnando un passo importante verso l’obiettivo stagionale. Le gare si disputano con un ulteriore turno ancora da giocare, lasciando in sospeso l’esito finale della stagione.

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AREZZO Ancora 90’ per decidere una stagione. Il campionato non è finito per quattro formazioni aretine impegnate nei playoff di categoria. Oggi parte il triangolare di Promozione. Il Casentino Academy dopo aver eliminato l’Alberoro nel turno precedente, la finale degli spareggi del girone C di Promozione, si prepara ad ospitare il Barberino Tavarnelle. Calcio di inizio alle ore 16 per una sfida che ha anche uno spettatore che risponde al nome del Pietrasanta che entrerà in gioco domenica prossima, 31 maggio. In caso di parità toccherà al Casentino Academy andare a far visita al Pietrasanta, in caso contrario la perdente sfiderà la squadra oggi a riposo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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