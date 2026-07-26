Nel Memorial “Caldi-Ruzza-Lucchetti” di calcio a 7, si sono concluse le semifinali. La finale per il primo posto sarà tra New CarOasi e Fermento, mentre Bar Madonna e Due Ruote si sfideranno per il terzo posto. La competizione si è svolta al “Parrocchiale” di Arpiola, con le due squadre che hanno superato le rispettive semifinali. La partita decisiva tra le prime due formazioni è in programma nelle prossime ore.

Sotto i riflettori del “Parrocchiale“ di Arpiola il decimo Memorial Caldi-Ruzza-Lucchetti ha scelto le sue due regine. Le semifinali hanno parlato con voce netta, lasciando alla finalissima New CarBar Oasi e Ristorante Fermento, mentre Bar Madonna e Due Ruote si contenderanno il gradino più basso del podio. La prima contesa è stata un monologo della New CarBar Oasi, che ha fatto il bello e il cattivo tempo imponendosi per 6-1 sul Bar Madonna. Partita indirizzata fin dalle prime battute dalla maggiore gamba e dalla qualità del palleggio. A fare la differenza è stato soprattutto Gaddari, autentico uomo della notte, capace di infilare una tripletta da centravanti d’altri tempi, sempre nel posto giusto con il fiuto del rapinatore d’area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Calcio a 7 Nel Memorial “Caldi-Ruzza-Lucchetti“ si arresta il cammino del Bar Madonna e delle Due Ruote. Finale infuocata tra New Car/Oasi e Fermento

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