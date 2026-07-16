calcio a 7 terminata la prima fase nel memorial caldi ruzza lucchetti carovana dei sogni spegne il faro due ruote vittoria travolgente

Notizia in breve

La prima fase del Memorial “Caldi-Ruzza-Lucchetti” si è conclusa con una vittoria schiacciante di Due Ruote contro il Faro, mentre la Carovana dei Sogni ha battuto la squadra avversaria con un punteggio elevato. Le partite hanno visto diverse squadre segnare molte reti, creando un torneo ricco di gol e emozioni. La competizione si è svolta con risultati diversi, ma tutte le squadre hanno dato il massimo sul campo.