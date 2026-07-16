Calcio a 7 Terminata la prima fase nel Memorial Caldi-Ruzza-Lucchetti Carovana dei Sogni spegne il Faro Due Ruote vittoria travolgente
La prima fase del Memorial “Caldi-Ruzza-Lucchetti” si è conclusa con una vittoria schiacciante di Due Ruote contro il Faro, mentre la Carovana dei Sogni ha battuto la squadra avversaria con un punteggio elevato. Le partite hanno visto diverse squadre segnare molte reti, creando un torneo ricco di gol e emozioni. La competizione si è svolta con risultati diversi, ma tutte le squadre hanno dato il massimo sul campo.
La fase a campionato cala il sipario con tre spartiti diversi, ma tutti suonati a pieno organico, tra goleade, orgoglio e una pioggia di reti che avrebbe fatto felice anche il più esigente dei cultori del pallone da borgata. Al campo “Parrocchiale“ va in scena il romanzo più pirotecnico: Carovana dei Sogni passa 8-2 sul Faro di Bregasi. Il tabellone racconta una grandinata di gol firmata dalla premiata ditta Domenichelli-Barbasini, autori di una doppietta ciascuno, con il prezioso contorno di Lombardo (anche lui due volte), Rosaia e Clementi. Il Faro prova a tenere accesa la lanterna con Bregasi Aldo e Ramaj, ma la corrente soffia tutta dalla parte della Carovana, che macina gioco, allarga il fronte e trova la porta con la naturalezza di chi ha il vento in poppa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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