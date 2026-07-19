Calcio a 7 | ottavi di finale per il Memorial Caldi-Ruzza-Lucchetti Emporio Lunigiana macchina da gol Pizzeria La Baita rifila una ’manita’

Da sport.quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Emporio Lunigiana ha dominato la partita negli ottavi di finale del Memorial “Caldi-Ruzza-Lucchetti”, segnando cinque gol contro Pizzeria La Baita. La sfida si è svolta sul campo parrocchiale di Arpiola, ben illuminato. La squadra ha mostrato una netta superiorità, rifilando una “manita” agli avversari e regalando una serata di grande spettacolo. Le altre partite degli ottavi hanno comunque suscitato emozioni tra i presenti.

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Ottavi di finale del 10° Memorial “Caldi-Ruzza-Lucchetti“, in corso sul campo parrocchiale di Arpiola illuminato a giorno. Due sfide che hanno regalato emozioni, ma soprattutto la netta dimostrazione di forza di Emporio Lunigiana, protagonista di una serata da incorniciare. Nel primo incontro Pizzeria La Baita supera Paolo Marconi Casa per 5-2 al termine di una gara ben controllata. La formazione della Baita prende in mano il match con personalità, costruendo il vantaggio grazie a una manovra efficace e a una buona organizzazione difensiva. Paolo Marconi Casa prova a rientrare in partita con orgoglio, ma non riesce a riaprire realmente la contesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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