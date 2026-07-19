Calcio a 7 | ottavi di finale per il Memorial Caldi-Ruzza-Lucchetti Emporio Lunigiana macchina da gol Pizzeria La Baita rifila una ’manita’

Notizia in breve

Emporio Lunigiana ha dominato la partita negli ottavi di finale del Memorial “Caldi-Ruzza-Lucchetti”, segnando cinque gol contro Pizzeria La Baita. La sfida si è svolta sul campo parrocchiale di Arpiola, ben illuminato. La squadra ha mostrato una netta superiorità, rifilando una “manita” agli avversari e regalando una serata di grande spettacolo. Le altre partite degli ottavi hanno comunque suscitato emozioni tra i presenti.