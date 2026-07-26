Due uomini coperti di sangue sono stati trovati in un parco dopo una chiamata al 112. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 45 anni con l’accusa di aver provocato lesioni aggravate con calci e bastonate. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una rissa. Sul posto sono stati trovati i due uomini, uno dei quali ha riportato ferite compatibili con le violenze.

Brescia, 26 luglio 2026 – Quando i poliziotti sono entrati nel parco, dopo la richiesta arrivata al 112, avevano trovato due uomini ricoperti di sangue. Il primo aveva il volto completamente tumefatto e l’altro era ancora in evidente stato di alterazione. Sono scattate le manette per un 45enne bresciano, già noto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, che ora deve rispondere del reato di lesioni personali aggravate. La vicenda. L'aggressione si è consumata all'interno del Parco Tarello. I poliziotti lì hanno intercettato l’aggressore 45enne che, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva ancora indosso degli indumenti intrisi di sangue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calci e bastonate al Parco Tarello, 45enne arrestato per lesioni aggravate

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