Aggredisce a bastonate un uomo al parco Tarello 45enne arrestato dalla Polizia

Da brescia.corriere.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 45 anni, residente in provincia, è stato arrestato dalla Polizia dopo aver colpito un uomo con un bastone al parco Tarello. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio, e l'uomo è stato fermato dagli agenti della squadra Volante. L'aggressore ha precedenti e si trovava già sotto osservazione. La vittima ha riportato ferite lievi ed è stata medicata sul posto.

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Gli agenti della squadra Volante della Questura hanno arrestato un 45enne bresciano, con precedenti e di casa in provincia, a seguito di un'aggressione al parco Tarello, in città. A chiamare la Polizia sono stati gli operatori sanitari del 118. Sul posto, gli agenti hanno intercettato il 45enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, che indossava vestiti sporchi di sangue.  Palesemente nervoso, il suo atteggiamento ha costretto i poliziotti a immobilizzarlo. Sotto il porticato del parco, poco lontano, la sua presunta vittima: un cittadino ghanese, con il volto tumefatto e ricoperto di sangue. È stato trasferito in codice giallo in Poliambulanza: la prognosi dice di lesioni guaribili in oltre 40 giorni. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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