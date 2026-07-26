aggredisce a bastonate un uomo al parco tarello 45enne arrestato dalla polizia

Notizia in breve

Un uomo di 45 anni, residente in provincia, è stato arrestato dalla Polizia dopo aver colpito un uomo con un bastone al parco Tarello. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio, e l'uomo è stato fermato dagli agenti della squadra Volante. L'aggressore ha precedenti e si trovava già sotto osservazione. La vittima ha riportato ferite lievi ed è stata medicata sul posto.