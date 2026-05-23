Conza della Campania arrestato 25enne per maltrattamenti e lesioni aggravate

Un uomo di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Sant’Andrea di Conza mentre tentava di scappare. È accusato di aver maltrattato un familiare e di aver causato lesioni aggravate. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle conseguenze delle violenze.

I Carabinieri della Stazione di Sant’Andrea di Conza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 25enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.L'episodio avvenuto nella serataL’episodio si è verificato nella serata di ieri. A seguito di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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