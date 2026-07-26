Un incendio ha distrutto uliveti secolari su un terreno confiscato alla ‘ndrangheta in provincia di Reggio Calabria. Il terreno, assegnato alla cooperativa Valle del Marro per usi sociali, si trova a Oppido Mamertina. La politica è stata invitata a sostenere il progetto, sottolineando che il riutilizzo sociale riduce il consenso dei clan mafiosi. L’incendio ha causato danni significativi alle piante di grande valore storico e culturale.

Un incendio ha distrutto alcuni uliveti secolari coltivati su un terreno confiscato alla ‘ndrangheta a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, e assegnato per riutilizzo sociale alla cooperativa Valle del Marro. Le fiamme hanno colpito tre appezzamenti, uno dei quali ha una superficie di circa nove ettari, dove è stato distrutto circa il 70% degli ulivi secolari. A scoprire il danneggiamento lunedì scorso sono stati i soci della cooperativa, parte della rete Libera Terra, una realtà imprenditoriale nata su impulso dell’associazione antimafia Libera che riunisce nove cooperative sociali e un consorzio per ottenere dai beni confiscati alla criminalità organizzata, soprattutto terreni agricoli, prodotti di alta qualità attraverso metodi rispettosi dell’ambiente e dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Calabria, bruciati gli ulivi secolari in un terreno confiscato alle mafie. “La politica ci supporti, il riutilizzo sociale toglie consenso ai clan”

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