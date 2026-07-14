Su Millennium è stato pubblicato un approfondimento sulla presenza di organizzazioni criminali nel Lazio, evidenziando come alcune reti mafiose abbiano legami con figure politiche locali. Il testo descrive come queste connessioni si siano sviluppate nel tempo, coinvolgendo vari livelli di amministrazione e influenzando decisioni pubbliche. Viene analizzata la struttura di alcuni clan e le modalità con cui si inseriscono nel tessuto politico, senza fare riferimenti a singoli individui o specifici episodi giudiziari.

Un confine sottile, quello tra mafia e politica a Roma e dintorni. Non c’è solo il caso di Andrea Delmastro, il sottosegretario alla Giustizia del governo Meloni costretto a dimettersi dopo che era diventato pubblico il suo ingresso nella società Le 5 Forchette con la figlia 18enne di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva come riciclatore del clan camorristico dei Senese. Vale a dire il vertice criminale della Capitale, ma anche protagonista del “consorzio” tra camorra, ‘ndrangheta e Cosa nostra individuato a Milano dall’indagine Hydra. Il 7 aprile 2018 muore Nicola Caroccia, padre di Mauro e di Daniele, quest’ultimo pure accusato di essere un riciclatore dei Senese, ma poi assolto al processo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuove mafie e vecchia politica, su Millennium la ragnatela del clan Senese

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