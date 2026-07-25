Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati in Puglia, presso la Masseria Pettolecchia tra Fasano e Savelletri. La coppia, insieme da anni e unita civilmente da maggio, ha festeggiato con familiari, amici e personaggi del calcio. La masseria è un edificio antico immerso in un parco di ulivi secolari, a pochi minuti dal mare.

La coppia, insieme da molti anni e già unita civilmente dallo scorso maggio, ha scelto Masseria Pettolecchia, tra Fasano e Savelletri, per festeggiare con familiari, amici e molti protagonisti del mondo del calcio: un edificio antico, che si trova in un grande parco con ulivi secolari e a pochi minuti dal mare. Un'antica masseria immersa negli ulivi Pettolecchia si estende su circa 120 ettari di uliveti tra Torre Canne e Savelletri, in un tratto di costa dove la campagna della Valle d'Itria arriva quasi fino all'Adriatico. Le sue origini risalgono al XV secolo, quando nacque come azienda agricola dedicata principalmente alla produzione di olio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, che hanno scelto la Puglia per sposarsi. Ecco com'è Masseria Pettolecchia, antica tenuta tra gli ulivi secolari

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Gigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi in Puglia, Haaland e Mancini tra gli ospiti

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