Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio, un uomo è caduto dal monopattino nel centro di Lavagna, lungo corso Buenos Aires. Dopo l’incidente, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto successivamente. La vittima si trovava in vacanza nella zona al momento dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per accertare le cause della caduta.

Bientina (Pisa), 26 luglio 2026 – Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio era caduto dal monopattino nel centro di Lavagna, in corso Buenos Aires. Nonostante tutti i tentativi dei soccorritori, per l’uomo, Andrea Pallestrini, 47 anni, nato a Genova ma residente a Bientina (Pisa), non c’è stato nulla da fare ed è morto all’ospedale San Martino di Genova. La vacanza finita in tragedia. Il 47enne era in vacanza con la madre in Liguria. In base a quanto appreso, il 47enne che indossava regolarmente il caso avrebbe perso il controllo del mezzo (provvisto di targa) forse per una distrazione o forse per un malore. Ancora è da stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade dal monopattino, morto in ospedale: la vacanza finisce in tragedia

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