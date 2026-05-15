Cade dal monopattino | grave in elisoccorso all’ospedale

Da corrieretoscano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri a Follonica, un giovane di 28 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal monopattino in via Eolie. L’incidente si è verificato intorno alle 21, e sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in condizioni critiche. La polizia sta raccogliendo dettagli sull’accaduto per chiarire le cause dell’incidente.

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FOLLONICA – Grave incidente stradale nella serata di ieri (14 maggio) a Follonica, in via Eolie, dove un giovane di 28 anni è rimasto gravemente ferito a seguito della caduta dal proprio monopattino. Il sinistro ha fatto scattare l’allarme al 118 dell’Asl Toscana Sud Est poco dopo le 21. Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza della Croce Rossa di Follonica per prestare i primi soccorsi. Valutata la gravità del quadro clinico e i traumi riportati dal ventottenne, i sanitari hanno disposto il trasferimento d’urgenza con il massimo codice di gravità.  Il paziente è stato inizialmente trasportato all’elisuperficie di Grosseto, dove ad attenderlo c’era l’elisoccorso Pegaso 2. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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