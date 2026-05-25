Cade con il monopattino e finisce sull' asfalto | 21enne ricoverato in ospedale

Nella serata di domenica 24 maggio, poco prima delle 20, un giovane di 21 anni è caduto sull'asfalto mentre guidava il suo monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto in una rotonda di via Langhirano, vicino a viale Du Tillot. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi.

È caduto sull'asfalto mentre stava conducendo il suo monopattino elettrico. È successo nella serata di domenica 24 maggio, pochi minuti prima delle ore 20, all'altezza di una rotonda di via Langhirano, in corrispondenza di viale Du Tillot. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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