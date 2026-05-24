Cade con il monopattino Giovane grave a Genova
Un giovane è rimasto gravemente ferito a Genova dopo una caduta da monopattino. Dopo aver percorso poche centinaia di metri, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto, battendo violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Le circostanze dell’incidente sono in fase di accertamento.
Era appena uscito di casa a bordo del suo monopattino ma dopo aver percorso soltanto qualche centinaio di metri ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto battendo violentemente la testa. Da ieri pomeriggio tutta la frazione di Isola, nel Comune di Luni, è con il fiato sospeso, stretta ai genitori del ragazzo di 17 anni protagonista del brutto incidente accaduto nel primo pomeriggio di ieri tra le vie Isola e Cantinone nella piana lunense. Lo studente è stato trasportato d’urgenza dall’elisoccorso all’ospedale San Martino di Genova e le sue condizioni sono ritenute serie ed è tenuto sotto stretta osservazione. Dalla prima... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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