I lavori di messa in sicurezza della strada di Ca’ del Gallo sono stati completati, chiudendo il cantiere iniziato mesi fa. L’intervento, dal valore di circa 2 milioni di euro, ha permesso di ripristinare la viabilità nella zona di Novafeltria. La chiusura del cantiere segna la fine di un periodo di disagi per i residenti, che ora possono tornare a utilizzare normalmente la strada. La riapertura è avvenuta dopo aver superato le ultime fasi di lavori.

La ferita aperta nel cuore del territorio di Novafeltria sta per richiudersi. Sono transitati sotto la bandiera a scacchi i lavori di messa in sicurezza della strada di Ca’ del Gallo, intervento che si è avviato finalmente al traguardo, dopo mesi segnati dai disagi alla viabilità e dall’attesa dei residenti. Il cantiere, articolato in tre stralci (il più importante da 991mila euro finanziato dal Ministero, i restanti con i fondi per l’alluvione) ha richiesto un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro e un anno di lavori, rappresenta uno degli interventi infrastrutturali più importanti realizzati negli ultimi anni nel comune. In questi giorni le maestranze hanno ultimato le rifiniture e l’asfaltatura del tratto interessaro dall’alluvione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ca’ del Gallo, la strada torna sicura. Chiude il cantiere da 2 milioni

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