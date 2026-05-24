Massimiliano Gallo | il debutto da regista torna tra i borghi lucani
L’attore noto per la serie “Imma Tataranni” torna a dirigere un film ambientato in Basilicata, nei borghi lucani. Il nuovo progetto rappresenta il suo debutto come regista e sarà girato in alcune località della regione. La produzione riguarderà le riprese in ambienti rurali e storici, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi attraverso il cinema. La scelta di questa location mira a promuovere il territorio e a evidenziare le caratteristiche dei borghi lucani.
? Domande chiave Chi è l'attore di Imma Tataranni che torna regista in Basilicata? Come influirà il nuovo film sulla promozione dei borghi lucani? Dove si sposterà la tournée di Massimiliano Gallo dopo Potenza? Perché la Film Commission punta sul cinema per rilanciare il territorio??? In Breve Margherita Romaniello coordina l'iniziativa Meet Us at Cinema per la Lucana Film Commission. Tournée promozionale prosegue il 24 maggio tra le città di Matera e Lavello. Prossime riprese cinemato . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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