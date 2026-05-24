Massimiliano Gallo | il debutto da regista torna tra i borghi lucani

Notizia in breve

L’attore noto per la serie “Imma Tataranni” torna a dirigere un film ambientato in Basilicata, nei borghi lucani. Il nuovo progetto rappresenta il suo debutto come regista e sarà girato in alcune località della regione. La produzione riguarderà le riprese in ambienti rurali e storici, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi attraverso il cinema. La scelta di questa location mira a promuovere il territorio e a evidenziare le caratteristiche dei borghi lucani.