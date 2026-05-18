Il maxi cantiere a Torrevecchia chiude con un mese d' anticipo | torna la regolare viabilità nel quartiere
Il maxi cantiere nel quartiere di Torrevecchia si è concluso con un mese di anticipo rispetto ai tempi previsti. La riapertura di via Sebastiano Vinci permette ora il normale transito nel quartiere, ripristinando la viabilità abituale. La chiusura temporanea aveva interessato diverse strade e la mobilità locale. La conclusione anticipata dei lavori ha consentito di tornare alle condizioni di traffico precedenti, riducendo così i disagi per residenti e pendolari.
Con un mese d’anticipo rispetto al programma iniziale, è stata riaperta al transito via Sebastiano Vinci. La strada, chiusa ad aprile per i lavori legati alla nuova condotta idrica Ottavia-Trionfale, è tornata fruibile dai cittadini da sabato 16 maggio. Un grande risultato che segue quello della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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