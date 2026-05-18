Il maxi cantiere a Torrevecchia chiude con un mese d' anticipo | torna la regolare viabilità nel quartiere

Il maxi cantiere nel quartiere di Torrevecchia si è concluso con un mese di anticipo rispetto ai tempi previsti. La riapertura di via Sebastiano Vinci permette ora il normale transito nel quartiere, ripristinando la viabilità abituale. La chiusura temporanea aveva interessato diverse strade e la mobilità locale. La conclusione anticipata dei lavori ha consentito di tornare alle condizioni di traffico precedenti, riducendo così i disagi per residenti e pendolari.

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