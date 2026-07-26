Buona la prima per il nuovo Forlì Con l’Imolese gol e voglia d’intesa

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Forlì ha iniziato il campionato con una vittoria per 4-0 contro l’Imolese. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2 con Veliaj tra i pali, mentre in attacco sono scesi Petrelli e Coveri. L’Imolese ha mostrato una buona volontà, ma non è riuscita a segnare. La partita si è svolta con un dominio del Forlì, che ha segnato quattro gol senza subire reti.

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FORLÌ 4 IMOLESE 0 FORLÌ (3-5-2): Veliaj (Tagliaferri); Palomba (Greco), Onofri (Occhiuto), Diop (Rossi); Mandrelli (Scaccabarozzi), Valentini (Farinelli), De Risio (Rosetti), Macrì (Berti, Locatelli), Mattioli Spinelli); Petrelli (Perini), Coveri (Tordiglione). All.: Campedelli. IMOLESE (4-4-2): Ferretti (De Gori); Nastase (Perdisa), Patelli (Benini), De Chiara, Dall’Osso (Di Mauro); Toure’ (Ricci), Dragoi (Bigica), Notaro (Bassi), Cipriani (Spezia); Naldi (Campagna), Cabina (Pagano). All.: Antonioli. Arbitro: Lelli di Cesena. Reti: 10’ pt Macrì, 14 st Perini rig., 41’ st Rossi, 43’ st Greco. Debutto stagionale positivo per il nuovo Forlì di Nicola Campedelli, che sul campo di Castiglione di Ravenna ha battuto l’ Imolese di mister Antonioli (squadra ancora in ballottaggio tra la serie D e il campionato d’Eccellenza) in maniera netta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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