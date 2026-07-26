Buona la prima per il nuovo Forlì Con l’Imolese gol e voglia d’intesa

Notizia in breve

Il Forlì ha iniziato il campionato con una vittoria per 4-0 contro l’Imolese. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2 con Veliaj tra i pali, mentre in attacco sono scesi Petrelli e Coveri. L’Imolese ha mostrato una buona volontà, ma non è riuscita a segnare. La partita si è svolta con un dominio del Forlì, che ha segnato quattro gol senza subire reti.