Forlì anche l’attacco ha preso forma La voglia di gol corre sull’asse Petrelli-Coveri

L’attacco del Forlì si sta definendo con l’arrivo di due punte di ruolo, che ruoteranno attorno a Petrelli. La squadra si sta preparando alla nuova stagione sotto la guida del nuovo allenatore, Nicola Campedelli. Dopo i recenti acquisti, il reparto offensivo si presenta con maggiore concretezza e si concentra sulla collaborazione tra Petrelli e Coveri, con l’obiettivo di rafforzare la fase offensiva.

Dopo gli ultimi colpi di mercato, il Galletto comincia a mostrare gli artigli. Prende forma il comparto avanzato di un Forlì che, nelle intenzioni del nuovo tecnico Nicola Campedelli, contemplerà due punte di ruolo e ruoterà attorno al frontman Petrelli. Sarà ancora il 24enne ex zebrato, infatti, il fulcro dell’attacco biancorosso, il totem definitivo dai cui piedi fatati passerà gran parte delle chance di salvezza del Forlì. All’uomo di Gatteo il compito di individuarne la spalla ideale per forgiare un tandem complementare, verticale e mortifero. Complici gli ultimi ingressi, la scelta è ampia ed eterogenea. Chi parte da una posizione di privilegio è Valentino Coveri, pupillo di Campedelli che ne ha caldeggiato il ritorno a Forlì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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