Forlì a un passo dal nuovo play Linea verde intesa con Berdini

L’Unieuro sta per annunciare il nuovo playmaker titolare, con un’intesa raggiunta con un giocatore che ha già avuto un ruolo importante in passato. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma si tratta di un nome che ha già suscitato interesse tra gli addetti ai lavori. La società sta definendo gli ultimi dettagli prima di rendere nota la scelta ufficiale.

L’Unieuro ha scelto quello che sarà il suo playmaker titolare: manca ancora l’ufficialità ma dovrebbe trattarsi di Nicola Berdini, reduce da due stagioni a Cento, di cui l’ultima davvero eccellente come titolare nel ruolo, e figlio di quel Paolo che fra il 1995 e il 1997 venne portato dall’allora patron Angelo Rovati a indossare la maglia della Libertas 1946 sponsorizzata Olitalia. Se il padre, in verità, a Forlì non ebbe grande fortuna, i tifosi forlivesi si augurano che il figlio possa compiere un percorso di tutt’altro spessore anche perché le premesse perché questo accada ci sono tutte. A Cento, dove è approdato nell’estate 2024 dopo un... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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