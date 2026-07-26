Il Bsc Grosseto Big Mat ha perso la prima partita contro Reggio Emilia con il punteggio di 10-2. La sfida ha visto l’esordio di diversi giovani del vivaio, anche sul monte di lancio. La squadra ha affrontato la gara con alcuni giocatori alla prima esperienza in prima squadra, senza ottenere la vittoria.

BASEBALL Il Bsc Grosseto Big Mat perde la prima sfida contro il Reggio Emilia (10-2 il finale) mettendo in vetrina però tanti ragazzi del vivaio alla prima vera esperienza in prima squadra. Il manager Momi, visto il terzo posto sicuro nel girone, ha dato spazio a chi in stagione aveva giocato meno. Prime soddisfazioni dunque per Stefano Natale (alla sua prima valida in serie A1, un doppio). Prima valida con rbi anche per Lorenzo Orlandini, classe 2008, che si è ben disimpegnato. Quattro anche le riprese lanciate (con i primi 4 strike out messi a segno) per il giovanissimo Manuel Arseni classe 2007. In pedana si è visto anche Di Pietro. Esordio assoluto anche per il giovanissimo Diego Marzocchi (16 anni) che non ha mostrato timori reverenziali nei confronti di avversari sicuramente più strutturati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Bsc, sconfitta indolore con il Reggio Emilia. Momi fa esordire tanti ragazzi anche sul monte

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