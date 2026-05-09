Bsc occhio alle trappole Arriva il Reggio Emilia

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bsc Grosseto Big Mat si prepara a tornare allo stadio Jannella per due partite contro la squadra di Reggio Emilia, in programma alle 15 e alle 20. La squadra di casa cercherà di ottenere risultati positivi davanti al proprio pubblico, mentre gli avversari arrivano con l’obiettivo di portare a casa punti importanti in questa trasferta. La sfida si inserisce nel calendario della stagione e vede le due formazioni affrontarsi nuovamente.

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Il Bsc Grosseto Big Mat torna allo Jannella (alle 15 e alle 20) per affrontare la Palfinger Reggio Emilia. La squadra biancorossa non è riuscita a fare risultato contro l’Hotsand Macerata e, tra infortunati e giocatori con l’ influenza, la squadra da gestire per il manager Vecchi è un piccolo rebus. "Marucci e Sireus sono infortunati – dice il manager Enrico Vecchi – e non disponibili, ma c’è anche qualche giocatore con sintomi influenzali. Da questa settimana abbiamo a roster Freddy Noguera che per noi è un innesto tecnico e di esperienza. Affronteremo Reggio Emilia che è una squadra solida e ben allenata e quindi mi aspetto gare belle da giocare e da gestire.🔗 Leggi su Lanazione.it

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