bsc arriva il san marino momi a caccia di conferme

Oggi allo stadio Jannella si gioca una doppia partita di baseball tra Bsc Big Mat Grosseto e San Marino alle 15.30 e alle 20.30. La squadra ospite è considerata una delle favorite per la vittoria finale del campionato.

Torna il grande baseball allo ’ Jannella ’. Oggi alle 15.30 e alle 20.30 il Bsc Big Mat Grosseto affronterà il San Marino, una delle candidate alla vittoria finale. Un doppio match davvero difficile per la compagine di Momi. I biancorossi sono l’unica squadra in campo questo weekend che non si è fermata nella pausa: contro il Collecchio, nella serie in cui ha debuttato il nuovo staff tecnico, il Bsc ha ottenuto una doppietta utile a riscattare la doppia sconfitta contro gli emiliani di due settimane prima, interrompendo anche una striscia di 5 ko consecutivi. In settimana sono stati tagliati il lanciatore straniero Dacosta e l’utility Chirino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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