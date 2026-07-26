brugherio inaugura il maxi cantiere la rivoluzione di viale lombardia

Notizia in breve

A Brugherio sono iniziati i lavori di ristrutturazione di viale Lombardia, con la sostituzione di semafori e l’installazione di due nuove rotatorie. Le nuove rotatorie sostituiranno i semafori esistenti, con l’obiettivo di migliorare il flusso del traffico e la sicurezza stradale. I lavori coinvolgono anche altri interventi di riqualificazione, senza specificare ulteriori dettagli. La conclusione dei cantieri è prevista entro un certo periodo, ma non sono stati comunicati termini precisi.