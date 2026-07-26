Brugherio inaugura il maxi cantiere La rivoluzione di viale Lombardia
A Brugherio sono iniziati i lavori di ristrutturazione di viale Lombardia, con la sostituzione di semafori e l’installazione di due nuove rotatorie. Le nuove rotatorie sostituiranno i semafori esistenti, con l’obiettivo di migliorare il flusso del traffico e la sicurezza stradale. I lavori coinvolgono anche altri interventi di riqualificazione, senza specificare ulteriori dettagli. La conclusione dei cantieri è prevista entro un certo periodo, ma non sono stati comunicati termini precisi.
Cantieri in viale Lombardia, dove due nuove rotatorie sostituiranno i semafori, per rendere il traffico più scorrevole e sicuro. Sono previsti anche interventi di riqualificazione per l’intera area, che includono una nuova distribuzione degli spazi verdi, l’adeguamento delle piste ciclabili, la sistemazione delle aiuole spartitraffico e una riorganizzazione dei parcheggi. Per limitare l’impatto sulla circolazione, i lavori sono stati suddivisi in tre fasi, programmando le attività più critiche in agosto, quando il flusso di veicoli è tradizionalmente ridotto. La fase 1 riguarda l’incrocio viale Lombardiavia San Maurizio, da domani al 31 agosto, con la costruzione della prima rotatoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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