La rivoluzione di viale Stucchi Piste ciclabili per abbattere il ’muro’

Da ilgiorno.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Viale Stucchi subirà una trasformazione per migliorare la viabilità e ridurre la separazione tra la città e i quartieri a est. La strada, attualmente considerata un muro urbano, sarà dotata di piste ciclabili e percorsi pedonali per consentire una mobilità più sicura e accessibile a bici e pedoni. La modifica mira a eliminare le barriere che limitano l’attraversamento e a favorire un collegamento più fluido tra diverse aree della città.

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Una rivoluzione per la viabilità di viale Stucchi e da “muro urbano“ tra la città e i quartieri a est, impossibile da percorrere in sicurezza per bici e pedoni, dovrà diventare un corridoio aperto anche alla mobilità non motorizzata. Promette di trasformare viale Stucchi e viale Sicilia da barriera ora invalicabile a futura spina dorsale dei percorsi ciclabili monzesi il Dip, il Documento di indirizzo alla progettazione approvato dall’Amministrazione comunale il mese scorso per realizzare un sistema di interventi di sicurezza stradale e mobilita sostenibile sull’asse dei viali della cintura nord est di Monza. È la zona dello stadio, che arriva a nord fino al nuovo super Esselunga di viale Libertà e si allarga a est lungo viale Sicilia, dove si registrano mediamente oltre 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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