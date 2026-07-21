A Bergamo entrerà in funzione il primo e-BRT della Lombardia, un sistema di autobus elettrici rapido, dal 3 agosto. La linea di trasporto pubblico è finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Dal 3 agosto entrerà in funzione a Bergamo il primo e-BRT (Electric Bus Rapid Transit) della Lombardia, una linea di trasporto pubblico elettrica finanziata dal PNRR. Il progetto dell’Agenzia TPL di Bergamo punta a favorire una mobilità più sostenibile e integrata, diventando un modello osservato anche da altre amministrazioni italiane. Dal 3 agosto Bergamo compirà un nuovo passo verso una mobilità pubblica più sostenibile con l’avvio del primo e-BRT (Electric Bus Rapid Transit) della Lombardia. La nuova infrastruttura, finanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un sistema di trasporto rapido su gomma interamente elettrico progettato per offrire collegamenti più veloci, ridurre le emissioni e incentivare il ricorso al trasporto pubblico rispetto all’auto privata. 🔗 Leggi su Newsagent.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

© Newsagent.it - Bergamo inaugura il primo e-BRT della Lombardia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bergamo, al via il primo Bus Rapido Elettrico della Lombardia

Ozono, in Lombardia primo superamento del 2026 della soglia di informazione. Bergamo tutto regolareIn Lombardia, sono stati rilevati valori di ozono superiori ai 180 microgrammi per metro cubo in alcune zone, segnando il primo superamento della...

Temi più discussi: Comunità in dialogo, la rassegna per i 35 anni di Fondazione Banca Popolare di Bergamo: primo incontro con Jacopo Veneziani; Eventi segnalati dai Comuni; Roberto Vannacci inaugura il palinsesto de L’Estate del Principe; Zeta Milano, il primo colpo è Alessio Marcone: esperienza e leadership per la difesa.

Bus rapido elettrico, ecco e-BRT il modello che Bergamo esporta in ItaliaA Bergamo dal 3 agosto parte l'e-BRT, la linea di bus rapidi elettrici finanziata dal PNRR. Il progetto dell'Agenzia TPL diventa esempio per altre città italiane. emmepress.com

Bergamo lancia il primo Bus Rapid Transit elettrico della Lombardia: debutto il 3 agostoDal 3 agosto debutta a Bergamo il primo Bus Rapid Transit elettrico della Lombardia. Il progetto finanziato dal PNRR punta a ridurre traffico ed emissioni attraverso una rete di trasporto pubblico più ... alternativasostenibile.it