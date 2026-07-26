Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di domenica in zona Sentinella Fariello, tra Quasano e Toritto, nel Barese. Le fiamme stanno attraversando l’area della Murgia, secondo quanto riferito dal sindaco, che ha invitato i cittadini a evitare di raggiungere la zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma la situazione resta in evoluzione.

Un incendio è divampato intorno alle ore 16 di domenica 26 luglio in zona Sentinella Fariello, a Quasano frazione di Toritto, nel Barese. A comunicarlo il sindaco, Dino Rotunno, spiegando che le fiamme stanno attraversando l'area della Murgia. «Ho immediatamente allertato i vigili del fuoco, la Protezione civile e tutte le forze competenti affinché si intervenga con la massima rapidità per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'area», dice Rotunno, che ai suoi concittadini chiede di evitare «di raggiungere la zona interessata e di lasciare libere le vie di accesso ai mezzi di soccorso segnalando tempestivamente qualsiasi nuovo focolaio». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Brucia la Murgia, fiamme tra Quasano e Toritto. Il sindaco ai cittadini: «Evitate di raggiungere la zona»

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