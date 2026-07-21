Un incendio si è sviluppato tra Altamura e Toritto, con il fumo che ha invaso la statale. Le fiamme si sono estese anche in alcune zone del Parco nazionale dell'Alta Murgia. Il fuoco è alimentato da un vento che cambia direzione, complicando le operazioni di spegnimento. L'incendio interessa più fronti e si trova in provincia di Bari.

È esteso su più fronti ed è alimentato da un forte vento che spira in direzioni diverse, a seconda dei momenti, rendendo più difficili gli interventi di spegnimento, l'incendio che sta interessando la zona tra Altamura e Toritto, in provincia di Bari, attraversando anche aree del Parco nazionale dell'Alta Murgia. Le autorità stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di chiudere l'importante strada statale 96 che collega Puglia e Basilicata. Sono quattro i mezzi aerei impegnati, un canadair, che ha prelevato acqua sul lungomare di Bari, i due mezzi aerei della Regione Puglia e un elicottero dei vigili del fuoco presenti anche a terra insieme alla Protezione civile di Altamura e ai volontari delle associazioni, gli operai dell'agenzia regionale Arif. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Vasto incendio tra Altamura e Toritto, il fumo invade la statale. Fiamme anche in alcune aree nel Parco nazionale dell'Alta Murgia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vasto incendio nel deposito Bartolini a Milano: alta colonna di fumo nero, scatta l'allerta FOTOUn incendio è divampato nel deposito di un corriere nel quartiere Bovisa a Milano, causando una colonna di fumo nero visibile da lontano.

Catania, vasto incendio nel parco della Susanna: alte colonne di fumo visibili in cittàNel pomeriggio del 16 maggio si è sviluppato un incendio nel parco della Susanna, a Catania, che ha interessato sterpaglie, canneti e diversi alberi.

Argomenti più discussi: Minervino, l’incendio non si ferma: oltre 600 ettari distrutti, operazioni senza sosta per tutta la notte; Altamura: spenti due incendi.

Vasto incendio vicino al Pulo di Altamura: in azione anche un CanadairALTAMURA - Un vasto incendio è divampato in mattinata tra le località La Mena e Fiscale, a pochi passi dal Pulo di Altamura. Le fiamme stanno interessando una zona boschiva e un'area destinata al pasc ... giornaledipuglia.com

Vasto incendio sulla Murgia: a fuoco boschi e pascoli, anche un Canadair per domare le fiammeInteressata una vasta area tra Altamura e Toritto: sul posto sono in corso le operazioni di vigili del fuoco, carabinieri, Arif e Protezione civile ... baritoday.it