La Sicilia sta affrontando una serie di incendi che si stanno diffondendo rapidamente in diverse province, con particolare intensità nella zona di Palermo. Le fiamme stanno causando blackout e interruzioni di energia elettrica. Le condizioni di vento forte, alimentate dallo scirocco, stanno contribuendo alla rapida diffusione degli incendi. Le autorità stanno intervenendo con squadre di emergenza per contenere i roghi e limitare i danni.

Palermo, 22 luglio 2026 - La Sicilia nella morsa degli incendi che si stanno propagando in diverse province, con grandi criticità nella zona di Palermo. I vigili del fuoco, la Protezione civile e il Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme. Critica la situazione nel Palermitano con una lunga notte di roghi e black out. Oltre a Castronovo ancora minacciata dalle fiamme, ci sono più squadre dei vigili del fuoco arrivate da Trapani e Messina impegnate a Trabia, Casteldaccia e a Villagrazia di Carini. Da alcune contrade di Palermo si vedono alte coltri di fumo provenienti dalla campagna di Monreale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - La Sicilia brucia. Incendi a macchia d’olio, critica la zona di Palermo: roghi e black out. Lo scirocco alimenta le fiamme

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