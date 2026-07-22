La Sicilia brucia Incendi a macchia d’olio critica la zona di Palermo | roghi e black out Lo scirocco alimenta le fiamme
La Sicilia sta affrontando una serie di incendi che si stanno diffondendo rapidamente in diverse province, con particolare intensità nella zona di Palermo. Le fiamme stanno causando blackout e interruzioni di energia elettrica. Le condizioni di vento forte, alimentate dallo scirocco, stanno contribuendo alla rapida diffusione degli incendi. Le autorità stanno intervenendo con squadre di emergenza per contenere i roghi e limitare i danni.
Palermo, 22 luglio 2026 - La Sicilia nella morsa degli incendi che si stanno propagando in diverse province, con grandi criticità nella zona di Palermo. I vigili del fuoco, la Protezione civile e il Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme. Critica la situazione nel Palermitano con una lunga notte di roghi e black out. Oltre a Castronovo ancora minacciata dalle fiamme, ci sono più squadre dei vigili del fuoco arrivate da Trapani e Messina impegnate a Trabia, Casteldaccia e a Villagrazia di Carini. Da alcune contrade di Palermo si vedono alte coltri di fumo provenienti dalla campagna di Monreale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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