La Procura di Brindisi ha concluso le indagini su 145 persone coinvolte in una presunta truffa ai danni di banche, attiva dal 2019 al 2023. Tra gli indagati figura anche il neo capogruppo comunale di un partito di destra. L'inchiesta riguarda un sistema di frodi che avrebbe sottratto denaro alle istituzioni finanziarie. L'indagine si è concentrata su attività illecite che coinvolgono più persone e che si sarebbero protratte per diversi anni.

La Procura di Brindisi ha chiuso le indagini nei confronti di 145 persone accusate di essere coinvolte in un presunto sistema di truffe ai danni di istituti di credito che sarebbe andato avanti dal 2019 al 2023. I reati contestati, a vario titolo, nelle 252 imputazioni, sono di associazione per delinquere, riciclaggio, indebite percezione di erogazioni pubbliche, malversazioni di erogazioni pubbliche e truffa. Stando alle imputazioni, dopo aver ottenuto i finanziamenti, le somme di danaro (che singolarmente potevano anche essere di 30mila euro a pratica) sarebbero state suddivise all'interno del presunto sodalizio attraverso bonifici bancari o prelievi in contanti, e comunque per scopi del tutto diversi rispetto alle finalità legate alle singole attività imprenditoriali. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Brindisi, maxi truffa alle banche: tra i 145 indagati c'è anche il neo capogruppo comunale di Futuro Nazionale

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