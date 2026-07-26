Dal 3 agosto, bus e metro a Brescia saranno gratuiti per tutti i residenti fino a 18 anni, coinvolgendo oltre 31mila ragazzi. La città ha stanziato 2,6 milioni di euro all’anno per coprire i costi del trasporto pubblico gratuito. La misura riguarda principalmente le fasce di età più giovani e mira a ridurre i costi per le famiglie. Nessuna altra modifica alle tariffe è prevista per gli altri utenti.

Dal 3 agosto a Brescia bus e metro gratis diventa realtà per tutti i residenti fino a 18 anni. La città lombarda ha scelto di azzerare il costo del trasporto pubblico per oltre 31mila ragazzi, con una spesa di 2,6 milioni di euro l'anno. Non è solo una questione di mobilità: dietro il provvedimento c'è un'idea concreta di politiche familiari, fatta di servizi che semplificano la vita quotidiana di chi ha figli.Chi può viaggiare gratis e da quandoLa misura parte il 3 agosto e riguarda tutti i ragazzi residenti a Brescia nati dal 2008 in poi. In pratica il beneficio arriva a circa 31mila giovani, seimila in più rispetto alle prime ipotesi. Fino a oggi la gratuità era riservata ai minori di 14 anni, ma solo se accompagnati da un adulto pagante. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Brescia, bus e metro gratis dal 3 agosto: 2,6 milioni per alleggerire il carico delle famiglie

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