Dal 3 agosto, i residenti di Brescia fino a 18 anni, circa 31.000 persone, possono viaggiare gratuitamente su metro e autobus. È la prima città in Italia a offrire il trasporto pubblico gratuito per questa fascia di età. La misura riguarda tutti i giovani residenti e si applica a tutti i percorsi urbani di trasporto pubblico. Nessun costo sarà richiesto per l’uso di mezzi pubblici da parte dei minorenni residenti nella città.

Dal 3 agosto tutti i giovani fino a 18 anni residenti a Brescia (oltre 31mila persone) potranno viaggiare gratis su metro e autobus. La decisione presa dall’amministrazione comunale di centrosinistra è un unicum in Italia ed è stata pensata come un aiuto alle famiglie (un abbonamento annuale studenti costa 275 euro) sia come incentivo «a stili di vita più sostenibili» per dirla con la sindaca Laura Castelletti. Già, perché incentivando i ragazzi a muoversi con i mezzi pubblici si eviterà che (diversi) genitori li scarrozzino a scuola, in palestra e in piscina in auto. Si tratta di un investimento di 2,6 milioni di euro all’anno,... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Brescia.corriere.it - Brescia è la prima città in Italia a offrire il trasporto pubblico gratis (metro e bus) ai residenti fino a 18 anni d'età

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Brescia la città più sottovalutata d'Italia e come vederla a 19€

Notizie e thread social correlati

A Roma i giovani scelgono il trasporto pubblico: in dieci anni boom di bus e metroNegli ultimi dieci anni, i giovani di Roma hanno modificato le proprie abitudini di spostamento, preferendo sempre più il trasporto pubblico.

Sciopero generale domani 18 maggio: i settori a rischio dai treni al trasporto pubblico fino alla scuola e ai servizi ambientaliDomani 18 maggio si svolge uno sciopero generale che interesserà diversi settori del pubblico e del privato.

Temi più discussi: Aria, cibo, quartieri e vaccini: a Brescia si progetta la salute prima della malattia; Junior Bike Brescia: a Timoline di Cortefranca il gran finale della prima parte di stagione; Union Brescia, il leone e la vu sulla prima maglia: Ci siamo mossi dentro un perimetro contrattuale, ma questi simboli richiamano agli affetti dei tifosi; Brescia, apre la prima VR Room museale con danza immersiva e realtà virtuale.

Christian Burns è la prima pedina del roster di A2A Leonessa Brescia x.com

Brescia e la Vittoria Alata: quando una città racconta sé stessaBrescia - Il maestro Silvio Baracco alza le mani, il Coro Marenzio attacca il Canto degli Italiani e, dopo poche battute, accade una scena che probabilmente nessuno aveva previsto. Baracco si gira ver ... arte.it

Christian Burns è la prima pedina del roster di A2A Leonessa BresciaA2A Leonessa Brescia è lieta di comunicare il ritorno a Brescia di Christian Burns, che rappresenta la prima pedina del roster che sarà messo a disposizione di coach Marco Calvani. Per Burns si tratta ... pianetabasket.com