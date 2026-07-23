Brescia bus e metro gratis per tutti i residenti fino a 18 anni | dal 3 agosto 2026 via alla nuova misura comunale

A partire dal 3 agosto 2026, tutti i residenti di Brescia fino ai 18 anni potranno utilizzare gratuitamente autobus e metropolitana. La misura interessa più di 31.000 giovani e sarà valida per tutti i mezzi pubblici cittadini. La decisione è stata comunicata dall'amministrazione comunale e mira a facilitare gli spostamenti dei giovani, oltre a promuovere una mobilità più sostenibile nel territorio.

Dal 3 agosto 2026 a Brescia i residenti fino ai 18 anni di età potranno viaggiare gratis su metropolitana e autobus. La misura, annunciata dall’amministrazione comunale, riguarda oltre 31mila giovani ed è presentata come un intervento a sostegno delle famiglie e, insieme, come una scelta per favorire una mobilità più sostenibile. Per il Comune si tratta di un impegno economico significativo: 2,6 milioni di euro all’anno, interamente finanziati con risorse del bilancio comunale. Bus e metro gratis a Brescia per i residenti fino a 18 anni La novità riguarda chi è residente in città e rientra nella fascia d’età compresa tra 0 e 18 anni. In base a quanto comunicato dal Comune, l’abbonamento sarà disponibile dal 3 agosto 2026 e potrà essere sottoscritto dai nati dal 2008 in poi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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