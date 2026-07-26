Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto della propria abitazione durante lavori di manutenzione. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 25 luglio a Brembio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento.

Brembio (Lodi), 26 luglio 2026 – Attimi di paura nella tarda mattinata di sabato 25 luglio 2026 a Brembio, dove un uomo di 50 anni è rimasto ferito dopo una caduta dal tetto della propria abitazione. La notizia è trapelata nelle ore successive. L'incidente si è verificato in una villetta della zona di via Roma, mentre il 50enne, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, stava effettuando alcuni interventi di manutenzione. Gli accertamenti sono ancora in corso ma, dai primi riscontri, l'uomo sarebbe salito sulla copertura dell'edificio quando, per cause ancora sconosciute, avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, precipitando al suolo, da un'altezza di circa tre metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brembio, cade dal tetto durante i lavori di manutenzione: grave 50enne

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