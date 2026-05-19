Cade dal tetto durante lavori di manutenzione | 70enne elitrasportato al Ruggi

Nel pomeriggio a Roccadaspide, un uomo di 70 anni è caduto accidentalmente dal tetto della propria abitazione mentre svolgeva lavori di manutenzione. L'incidente ha causato ferite serie e l'uomo è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Ruggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per accertare le dinamiche dell’accaduto. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

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Paura nel pomeriggio a Roccadaspide, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta accidentale dal tetto della propria abitazione. L’episodio si è verificato in località Tempalta mentre l’anziano era impegnato in alcuni interventi di manutenzione domestica.I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RAI3 TGR FRIULI V.G. - Monfalcone: cade da 20 metri di altezza, operaio 27enne muore - (25-02-2026) Sullo stesso argomento Cade dal tetto che stava pulendo: 70enne in ospedaleEra salito sul tetto della sua abitazione per pulire i pannelli fotovoltaici, quando all’improvviso scivola e cade in strada. Cade dal tetto che stava pulendo: 70enne in ospedale dopo un volo di 3 metriEra salito sul tetto della sua abitazione per pulire i pannelli fotovoltaici, quando all’improvviso scivola e cade da 3 metri di altezza, finendo in... Cade dal tetto di casa e precipita per 4 metri, grave un uomo in Cilento: portato in elisoccorso a SalernoMomenti di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio, a Roccadaspide, piccola cittadina del Cilento, nella provincia di Salerno, dove un uomo di 70 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato ... fanpage.it Cade durante un furto al cinema: resta intrappolato per 12 ore in un muro. Salvato e poi arrestato in CaliforniaIntrappolato per ben 12 ore dentro il muro di un cinema in California dopo essere caduto dal tetto. Isaac Valencia, 30 anni, è stato salvato da pompieri polizia dopo aver chiesto aiuto bussando contro ... fanpage.it