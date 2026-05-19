Cade dal terzo piano durante i lavori di ristrutturazione | è grave

Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un ponteggio al terzo piano durante lavori di ristrutturazione a Rocca di Capri Leone. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e sul luogo sono intervenuti i soccorritori. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale con ferite che compromettono le sue condizioni. La polizia ha avviato accertamenti sulle cause dell’accaduto e sulla sicurezza del cantiere.

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