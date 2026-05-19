Cade dal terzo piano durante i lavori di ristrutturazione | è grave
Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un ponteggio al terzo piano durante lavori di ristrutturazione a Rocca di Capri Leone. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e sul luogo sono intervenuti i soccorritori. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale con ferite che compromettono le sue condizioni. La polizia ha avviato accertamenti sulle cause dell’accaduto e sulla sicurezza del cantiere.
Si trova ricoverato in grave condizioni l'operaio caduto questo pomeriggio da un ponteggio a Rocca di Capri Leone. L'uomo, di origine albanese, ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal terzo piano di una palazzina sottoposta a lavori di ristrutturazione. Sul posto è giunto l'elisoccorso del 118. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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. @DanieleGiova50 va sempre dritto al punto: Sarebbe come dire che se cade una pianta di fiori dal terzo piano e ti arriva in testa, la mortalità è altissima però la probabilità è assolutamente rara. Quindi perché la gente dovrebbe andare in giro tutta col casco x.com
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