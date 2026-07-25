Italia-Brasile oggi in tv Nations League volley femminile 2026 | orario semifinale canale streaming

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi alle 10.00, in diretta televisiva, si disputa la semifinale Italia-Brasile della Nations League femminile di volley 2026. La partita si gioca dopo la conclusione della fase a gironi e sarà trasmessa su canali dedicati allo sport. È possibile seguire l’evento anche in streaming. La sfida rappresenta il primo turno di accesso alla finale del torneo.

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Oggi sabato 25 luglio (ore 10.00) si gioca Italia-Brasile, semifinale della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto e aver travolto l’Olanda con un perentorio 3-0 nei quarti di finale, le azzurre scenderanno in campo a Macao (Cina) per fronteggiare la corazzata sudamericana, che ha prevalso sul Giappone per 3-1. Si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato con in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro la vincente di Cina-Turchia. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BRASILE DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 10.00 Le Campionesse del Mondo hanno tutte le carte in regola... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia-Brasile oggi, Nations League volley femminile 2026: orario semifinale, tv, streamingAlle 10 di questa mattina si gioca Italia-Brasile, semifinale della Nations League 2026 di volley femminile.

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