Italia-Brasile oggi in tv Nations League volley femminile 2026 | orario semifinale canale streaming

Notizia in breve

Oggi alle 10.00, in diretta televisiva, si disputa la semifinale Italia-Brasile della Nations League femminile di volley 2026. La partita si gioca dopo la conclusione della fase a gironi e sarà trasmessa su canali dedicati allo sport. È possibile seguire l’evento anche in streaming. La sfida rappresenta il primo turno di accesso alla finale del torneo.