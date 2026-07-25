Italia-Brasile oggi Nations League volley femminile 2026 | orario semifinale tv streaming

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 10 di questa mattina si gioca Italia-Brasile, semifinale della Nations League 2026 di volley femminile. La partita si svolge nel contesto della fase finale del torneo e sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. Le due squadre si sfidano per accedere alla finale, dopo aver concluso la fase a gironi. La partita rappresenta un momento importante nel percorso delle nazionali femminili di volley.

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Oggi sabato 25 luglio (ore 10.00) si gioca Italia-Brasile, semifinale della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto e aver travolto l’Olanda con un perentorio 3-0 nei quarti di finale, le azzurre scenderanno in campo a Macao (Cina) per fronteggiare la corazzata sudamericana, che ha prevalso sul Giappone per 3-1. Si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato con in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro la vincente di Cina-Turchia. Le Campionesse del Mondo hanno tutte le carte in regola per superare l’ostacolo verdeoro e meritarsi la terza finale consecutiva, con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo proprio come accaduto negli ultimi due anni, prima dell’apoteosi olimpica e del trionfo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile - Settimana 1 | 7 Giugno 2026 LIVE SCORE

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