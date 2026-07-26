Brasile-Turchia oggi in tv Nations League volley femminile 2026 | orario finale canale streaming

La finale della Volleyball Nations League femminile 2026 si giocherà domenica 26 luglio alle 13. La partita tra Brasile e Turchia sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà disponibile anche in streaming. Le due squadre sono arrivate all’ultimo atto dopo aver superato le fasi precedenti del torneo. La competizione si svolge a Macao, dove le atlete si contendono il titolo in una serie di partite che hanno visto numerosi colpi di scena.

Macao è pronta ad eleggere la nuova regina della Volleyball Nations League 2026. Dopo una settimana ricca di spettacolo e colpi di scena, saranno Brasile e Turchia a contendersi il trofeo nella finale in programma domenica 26 luglio alle ore 13.30 italiane all’ East Asian Games Dome. Un confronto inedito che mette di fronte due squadre arrivate all’atto conclusivo seguendo percorsi differenti, ma accomunate dalla capacità di alzare il livello del proprio gioco quando la posta in palio è diventata più pesante. LA DIRETTA LIVE DI BRASILE-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 13.30 Il Brasile si è conquistato la finale eliminando prima il Giappone e poi interrompendo il cammino dell’ Italia campione in carica al termine di una semifinale spettacolare, risolta soltanto al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it

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