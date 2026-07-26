Il Comune di Bagno a Ripoli ha confermato il patto di amicizia con la città di El Aaiun, rafforzando il legame di solidarietà con il popolo Saharawi. La decisione segue un impegno che dura da anni e prevede iniziative concrete di sostegno alla popolazione del Sahara Occidentale. La scelta è stata comunicata nei giorni scorsi, sottolineando la volontà di mantenere un rapporto di collaborazione e solidarietà attiva.

Bagno a Ripoli rinnova il proprio impegno al fianco del popolo Saharawi. Nei giorni scorsi il Comune ha confermato il patto di amicizia con El Aaiun, rafforzando un rapporto di solidarietà che prosegue da anni e che si traduce in iniziative concrete di sostegno alla popolazione del Sahara Occidentale. A suggellare il rinnovo del patto è stato l’incontro tra il sindaco Francesco Pignotti e il governatore Gauz Mamuni Jatari. "Abbiamo rafforzato il legame tra Bagno a Ripoli e il suo villaggio – ha detto il primo cittadino ripolese–. Il nostro impegno è una goccia nel mare, ma non ci fermeremo fino a quando non si terrà il referendum atteso da 35 anni e non sarà garantita l’autodeterminazione di un popolo unito e l’autonomia del Sahara Occidentale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Braccia aperte per il popolo Saharawi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cinema in Piazza a Roma, Carocci: "Paradossale che il MiC non sia partner. Accogliamo Giuli a braccia aperte"Il responsabile di Cinema in Piazza ha commentato che è paradossale che il Ministero della Cultura non sia partner dell’iniziativa.

Cristante: «Pellegrini? Ci siamo sentiti, lo aspettiamo a braccia aperte»Cristante ha annunciato che Pellegrini sarà accolto a braccia aperte, dopo aver avuto un contatto recente.

Temi più discussi: Il mare, la chitarra, le braccia aperte, ecco il logo per il centenario di Modugno; SportMediaset: Di Lorenzo su Lukaku: Lo aspettiamo a braccia aperte Video; Cristante chiama Pellegrini: L'ho sentito e lo aspettiamo qui a braccia aperte; Il mare, la chitarra, le braccia aperte, ecco il logo per il centenario di Modugno - Gazzetta di Mantova.

Anch'io ti accoglierò sempre a braccia aperte dolce amica Lucia..la pioggia da noi dovrebbe arrivare domani..si sta bene le temperature non sono più insopportabili.. buon pomeriggio.. vissuto con calma e con il sorriso Childe Hassan La sedia vittoriana.. x.com

Braccia aperte per il popolo SaharawiBagno a Ripoli rinnova il proprio impegno al fianco del popolo Saharawi. Nei giorni scorsi il Comune ha confermato ... lanazione.it

Svelato il simbolo del centenario di Modugno: omaggio a Polignano tra musica e mareIl logo è stato ideato da un gruppo di giovani creativi pugliesi, che hanno voluto rendere omaggio a Domenico Modugno attraverso un'immagine che unisce la sua iconica posa, simbolo di gioia e libertà, ... it.blastingnews.com

Una giornata a Milano per conoscere l'ecosistema startup, cosa consigliate? reddit