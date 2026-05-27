Il responsabile di Cinema in Piazza ha commentato che è paradossale che il Ministero della Cultura non sia partner dell’iniziativa. Ha aggiunto di accogliere con entusiasmo la partecipazione di un rappresentante del ministero, nonostante non siano stati riscontrati sviluppi concreti dopo un incontro con il ministro l’anno precedente. La dichiarazione mette in evidenza la mancanza di collaborazione ufficiale tra l’associazione e le istituzioni pubbliche.

“Dopo l’incontro con il ministro Giuli lo scorso anno non abbiamo visto seguito alle sue intenzioni. Sappiamo che è complesso ma Cinema in Piazza, come scrive anche IndieWire, è una manifestazione che attende persone da tutto il mondo e ci sembra paradossale che il ministero della Cultura non sia partner di questa iniziativa, e lo è stato in passato, e nemmeno abbia dato il patrocinio”. Si toglie un sassolino dalla scarpa Valerio Carocci, presidente della Fondazione Piccolo America, alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2026 del Cinema in Piazza, a Roma. L’iniziativa organizzata dai ragazzi del Piccolo America che porta i film sul grande schermo all’aperto, gratis per tutti, giunge alla 12esima edizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cinema in Piazza a Roma, Carocci: "Paradossale che il MiC non sia partner. Accogliamo Giuli a braccia aperte"

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