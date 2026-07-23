Cristante ha annunciato che Pellegrini sarà accolto a braccia aperte, dopo aver avuto un contatto recente. Ha inoltre confermato che la squadra sta lavorando bene, seguendo i concetti del tecnico e cercando di mantenere la continuità. I giocatori sono partiti con entusiasmo e si impegnano in intensi allenamenti quotidiani. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle prossime partite o sui piani specifici della squadra.

Cristante: «Stiamo lavorando bene, conosciamo già i concetti del mister e stiamo cercando di dare continuità. Siamo partiti forte e si lavora tanto». La preparazione estiva delle squadre di Serie A entra nel vivo in vista della stagione 202627, con i club impegnati nei primi test amichevoli utili ad aumentare i carichi di lavoro e a mettere in pratica le nuove idee tattiche. Tra le formazioni protagoniste della giornata c’è la Roma, che al centro sportivo Fulvio Bernardini ha affrontato il Trastevere nel secondo impegno del suo precampionato. La squadra giallorossa ha dominato la sfida, imponendosi con un netto 6-0 grazie alle firme di Malen, Dybala, Cristante, Cherubini, Angeliño e Arena, confermando una condizione già brillante e una buona assimilazione dei principi di gioco. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cristante: «Pellegrini? Ci siamo sentiti, lo aspettiamo a braccia aperte»

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Temi più discussi: Gasperini: Summerville? Costi troppo alti, ma mi servono due esterni. Mi auguro che Pellegrini rinnovi; Gasp alla squadra: Avete aggiustato tutto, il futuro sarà bellissimo; Roma, fatta per i rinnovi di Cristante e Mancini; Cristante: Vogliamo fare un’altra grande stagione. Pellegrini? Lo aspettiamo.

L'importante non è chi vendi ma chi compri. Se vendi Konè a più di 70milioni mi può stare pure bene se poi mi compri un sostituto forte. La mia paura è che rimarremo con Cristante, El Aynaoui (promosso titolare), Pisilli + qualcuno. Non ci siamo. x.com

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